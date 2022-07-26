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Выявлены лица, исписавшие граффити стены Ичеришехер (ФОТО)

Общество Материалы 26 июля 2022 21:35 (UTC +04:00)
Выявлены лица, исписавшие граффити стены Ичеришехер (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, был выявлен факт вандализма на территории государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» в Баку. В результате проведенного расследования были выявлены виновники происшествия, передает во вторник Trend.

Сотрудниками полиции был расследован факт обнаружения граффити на крепостных стенах «Ичеришехер» и установлено, что стены крепости были исписаны 7 ноября прошлого года жителями столицы - 14-летними П.В и М.М. и 13-летним Д.Б.

Родители всех троих несовершеннолетних были вызваны в управление полиции Сабаильского района и с ними были проведены профилактические беседы, принято решение о возмещении ими ущерба государственному историко-архитектурному заповеднику «Ичеришехер».

Совместно с компанией-реставратором проводятся соответствующие мероприятия по установлению и устранению причиненного ущерба.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Выявлены лица, исписавшие граффити стены Ичеришехер (ФОТО)
Выявлены лица, исписавшие граффити стены Ичеришехер (ФОТО)
Выявлены лица, исписавшие граффити стены Ичеришехер (ФОТО)
Выявлены лица, исписавшие граффити стены Ичеришехер (ФОТО)
Выявлены лица, исписавшие граффити стены Ичеришехер (ФОТО)
Выявлены лица, исписавшие граффити стены Ичеришехер (ФОТО)
Выявлены лица, исписавшие граффити стены Ичеришехер (ФОТО)
Выявлены лица, исписавшие граффити стены Ичеришехер (ФОТО)
Выявлены лица, исписавшие граффити стены Ичеришехер (ФОТО)
Выявлены лица, исписавшие граффити стены Ичеришехер (ФОТО)
Выявлены лица, исписавшие граффити стены Ичеришехер (ФОТО)
Выявлены лица, исписавшие граффити стены Ичеришехер (ФОТО)
Выявлены лица, исписавшие граффити стены Ичеришехер (ФОТО)
Выявлены лица, исписавшие граффити стены Ичеришехер (ФОТО)
Выявлены лица, исписавшие граффити стены Ичеришехер (ФОТО)
Выявлены лица, исписавшие граффити стены Ичеришехер (ФОТО)
Выявлены лица, исписавшие граффити стены Ичеришехер (ФОТО)
Выявлены лица, исписавшие граффити стены Ичеришехер (ФОТО)
Выявлены лица, исписавшие граффити стены Ичеришехер (ФОТО)
Выявлены лица, исписавшие граффити стены Ичеришехер (ФОТО)
Выявлены лица, исписавшие граффити стены Ичеришехер (ФОТО)
Выявлены лица, исписавшие граффити стены Ичеришехер (ФОТО)
Выявлены лица, исписавшие граффити стены Ичеришехер (ФОТО)
Выявлены лица, исписавшие граффити стены Ичеришехер (ФОТО)
Выявлены лица, исписавшие граффити стены Ичеришехер (ФОТО)
Выявлены лица, исписавшие граффити стены Ичеришехер (ФОТО)
Выявлены лица, исписавшие граффити стены Ичеришехер (ФОТО)
Выявлены лица, исписавшие граффити стены Ичеришехер (ФОТО)
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