Выявлены лица, исписавшие граффити стены Ичеришехер (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, был выявлен факт вандализма на территории государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» в Баку. В результате проведенного расследования были выявлены виновники происшествия, передает во вторник Trend.

Сотрудниками полиции был расследован факт обнаружения граффити на крепостных стенах «Ичеришехер» и установлено, что стены крепости были исписаны 7 ноября прошлого года жителями столицы - 14-летними П.В и М.М. и 13-летним Д.Б.

Родители всех троих несовершеннолетних были вызваны в управление полиции Сабаильского района и с ними были проведены профилактические беседы, принято решение о возмещении ими ущерба государственному историко-архитектурному заповеднику «Ичеришехер».

Совместно с компанией-реставратором проводятся соответствующие мероприятия по установлению и устранению причиненного ущерба.

(Перевод: Фидан Мустафаева)