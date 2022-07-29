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Внесена ясность в вопрос управления институтами, выведенными из состава АН Азербайджана

Общество Материалы 29 июля 2022 13:13 (UTC +04:00)
Внесена ясность в вопрос управления институтами, выведенными из состава АН Азербайджана

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Поскольку институты Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) переданы в подчинение министерства науки и образования, ответственность за их управление лежит на министерстве. Оказание им научно-методической поддержки является одним из направлений деятельности академии.

Как сообщает Trend, об этом сказал вице-президент НАНА, академик Иса Габиббейли.

По его словам, Академия наук будет определять приоритеты, в частности, научные направления их деятельности.

«НАНА сохраняет за собой полномочия по осуществлению научной экспертизы», - сказал Габиббейли.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)

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