В Азербайджане арестованы председатель Сарайского муниципалитета и другие должностные лица

БАКУ /Trend/ - В ходе расследования уголовного дела, возбужденного в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре в связи с незаконными действиями должностных лиц Государственной службы по имущественным вопросам при министерстве экономики и отдельных муниципалитетов, как сообщалось ранее, был привлечен к ответственности ряд должностных лиц. На нынешнем этапе следствия были установлены основания для подозрения в получении взяток в обмен на предоставление соответствующего заключения в связи с осуществлением продажи муниципальных земель группой лиц по предварительному сговору.

Как передает Trend, об этом в ответ на запрос СМИ сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Согласно информации, в отношении председателя муниципалитета поселка Сарай Абшеронского района Махи Гасанова, заведующего Хачмазским территориальным отделом Государственной службы по имущественным вопросам при минэкономики Айдына Джафарова, заведующего Габалинским территориальным отделом Баги Масимова и заведующего отделом Сумгайытского городского муниципалитета Шихали Аббасова, привлеченных в качестве обвиняемых по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 311.3.1 (получение взятки группой лиц по предварительному сговору), 311.3.2 (повторное получение взятки), 32.5, 311.3.1 (содействие в получении взятки) и 312.1 (дача взятки) УК АР, 30 июля решением суда была избрана мера пресечения в виде ареста.

(Перевод: Нубар Кулузаде)