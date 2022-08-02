Определился потенциальный соперник "Карабаха" в раунде плей-офф Лиги чемпионов УЕФА

БАКУ /Trend/ - Определился потенциальный соперник футбольного клуба "Карабах" в раунде плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Trend, об этом стало известно в результате жеребьевки, прошедшей сегодня в Ньоне (Швейцария).

Если "Карабах" в третьем квалификационном раунде одолеет венгерский "Ференцварош", то в следующем раунде встретится с победителем матча "Шериф" (Молдова) – "Виктория" (Чехия).

Отметим, что первые матчи плей-офф пройдут 16 и 17 августа, а ответные - 23 и 24 августа. Первую встречу против "Ференцвароша" "Карабах" проведет 3 августа в Баку, а ответную - 9 августа в Будапеште.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)