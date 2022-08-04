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Избран новый председатель Ассоциации туристических агентств Азербайджана (Дополнено)

Общество Материалы 4 августа 2022 10:56 (UTC +04:00)

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БАКУ /Trend/ - Состоялись выборы на должность председателя Ассоциации туристических агентств Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend, по итогам выборов, прошедших в рамках 2-й Генеральной ассамблеи Ассоциации туристических агентств Азербайджана, Гейданиз Гахраманов избран новым председателем правления Ассоциации туристических агентств Азербайджана.

Отметим, что ранее эту должность занимал Руфат Гаджиев.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)

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