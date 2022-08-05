БАКУ /Trend/ - В Азербайджане утвержден "Порядок ведения реестра лиц, получивших статус шехида и семей шехидов".

Как передает в пятницу Trend, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Порядок подготовлен в соответствии с законом "Об увековечении имени шехида и льготах семьям шехидов" и определяет правовые и организационные основы формирования, ведения, интеграции и архивирования реестра лиц, получивших статус шехида и семей шехидов.

Расходы, связанные с организацией, управлением и совершенствованием деятельности реестра, финансируются за счет средств, выделенных из государственного бюджета Азербайджанской Республики, и других источников, не запрещенных законодательством.

Решением также определены принципы деятельности реестра.