БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 1 839 человека, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 314, вторую - 172, три и более - 1 113, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 240 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 827 603. Первую дозу вакцины получили 5 368 294, вторую - 4 858 790, три и более - 3 344 797, бустерную дозу после положительного результата теста - 255 722 человека.