NEQSOL Academy внедрила игрофикацию для дальнейшего развития

NEQSOL Academy внедрила игрофикацию (gamification), новую тенденцию в индустрии электронного обучения, которая считается одной из лучших практик для подобных услуг.

В феврале 2021 года NEQSOL Holding запустил первую в стране многофункциональную и многоязычную цифровую платформу обучения и взаимодействия — NEQSOL Academy, рассчитанную на 10.000 сотрудников компаний холдинга. Холдинг наладил сотрудничество с Harvard Business School, MIT Sloan School, SkillSoft, RBL Institute, ADA University и другими учебными заведениями, программы которых были добавлены на цифровую платформу.

В качестве следующего шага NEQSOL Holding объявил о запуске сотрудничества с LinkedIn Learning, всемирно известным провайдером онлайн-курсов, чтобы помочь сотрудникам повысить квалификацию в сферах бизнеса, технологий и креативности при помощи обучающих экспертных видео курсов. LinkedIn Learning отмечает высокий уровень вовлеченности пользователей из холдинга среди организаций аналогичного размера.

Игрофикация подразумевает получение баллов, а также значки, уровни и таблицы лидеров. Идея заключается в обеспечении конкурентной среды для участников, в которой они могут сравнить свои результаты с другими и получить мотивацию для их улучшения. Значки о завершении курса и таблицы лидеров предоставляют участникам обратную связь об их прогрессе.

“Получение признания за свои достижения соответствует человеческой природе. Мы создали цифровую среду, в которой люди получают значки за сертификацию и прохождение обучения. Эти новые функции придают дополнительный импульс “Путешествию к совершенству” в NEQSOL Academy”, — отметил Мерич Тунч, Главный Директор по Человеческому Капиталу в NEQSOL Holding.

“Поскольку игрофикация предлагает более увлекательный и захватывающий процесс обучения, это определенно приведет к более высокому показателю завершения курсов и использованию системы”, — отметила Дилара Джафарли, Менеджер по обучению и развитию в NEQSOL Holding.

NEQSOL Academy продолжит внедрять современные цифровые инструменты, которые помогут сотрудникам холдинга добиться успеха и лучших результатов.