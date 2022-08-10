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Азербайджанские теннисисты одержали победу во втором туре соревнований на V Играх исламской солидарности (ФОТО)

Общество Материалы 10 августа 2022 15:26 (UTC +04:00)
Азербайджанские теннисисты одержали победу во втором туре соревнований на V Играх исламской солидарности (ФОТО)

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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КОНЬЯ /Trend/ - Азербайджанские спортсмены во втором туре парной игры в настольный теннис на V Играх исламской солидарности одержали победу над командой Уганды со счётом 3:0.

Как сообщает в среду Trend, азербайджанская команда сегодня встретится в последнем туре с турецкими спортсменами.

Напомним, что сегодня азербайджанские спортсмены выступают на Играх в соревнованиях по стендовой стрельбе, атлетике, тхэквондо, борьбе, волейболу, гандболу, пара-плаванию, пара-стрельбе из лука, настольному теннису и гимнастике.

Азербайджанские теннисисты одержали победу во втором туре соревнований на V Играх исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанские теннисисты одержали победу во втором туре соревнований на V Играх исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанские теннисисты одержали победу во втором туре соревнований на V Играх исламской солидарности (ФОТО)
Азербайджанские теннисисты одержали победу во втором туре соревнований на V Играх исламской солидарности (ФОТО)
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