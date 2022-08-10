Азербайджанская тхэквондистка завоевала «бронзу» на V Играх исламской солидарности

КОНЬЯ /Trend/ - Азербайджанская тхэквондистка завоевала бронзовую медаль на V Играх исламской солидарности.

Как сообщает в среду Trend, Патимат Абакарова уступила турецкой спортсменке со счётом 2:0.

Ранее она одержала победу нокаутом над соперницей из Нигерии Фаридой Саумана.

Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.

Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По их итогам й спортсменам будут вручены 355 медалей.

На сегодня у азербайджанских спортсменов одно «золото», одно «серебро» и две «бронзы».