Завтра в Баку будет до 36 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове без осадков, ожидается умеренный северо-восточный ветер, сообщили Trend в четверг в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 22-26, днем - 32-37, в Баку ночью - 23-25, днем - 34-36 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - ночью 60-65, днем - 40-45 процентов.

Завтра в районах Азербайджана без осадков, ожидается порывистый восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25, днем - 34-38, местами - 40 градусов тепла, в горах ночью - 13-18, днем - 21-25 градусов тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева)