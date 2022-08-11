Обсуждены новые перспективы азербайджано-иранского сотрудничества в области здравоохранения и медицинской науки (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Министерстве здравоохранения состоялась встреча с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Иран в нашей стране Сейидом Аббасом Мусави, передает Trend со ссылкой на минздрав Азербайджана.

Поприветствовав гостей, министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул расширение отношений между Азербайджаном и Ираном во многих сферах. Было отмечено, что регулярные встречи глав государств, а также взаимные визиты членов правительств играют важную роль в развитии отношений двух стран по различным направлениям, в том числе в сфере здравоохранения.

Выразив удовлетворение нынешним состоянием отношений между нашими странами в области здравоохранения и медицинской науки, Теймур Мусаев подчеркнул важность дальнейшего развития сотрудничества. Министр также напомнил, что Азербайджанский медицинский университет активно сотрудничает и проводит обмен студентами с Тебризским университетом медицинских наук и другими медицинскими вузами Исламской Республики Иран.

В свою очередь Сейид Аббас Мусави отметил, что Иран придает особое значение развитию отношений с Азербайджаном. По его словам, наши страны связывают тесные узы дружбы, сотрудничества и добрососедства. Подчеркнув успешное взаимодействие двух стран в сфере фарминдустрии, посол также отметил, что созданы новые возможности для взаимодействия в сфере медицинского образования. Посол сообщил, что в настоящее время около 1000 граждан Ирана получают высшее медицинское образование в Азербайджанском медицинском университете.

В ходе встречи, прошедшей в духе конструктивного диалога и взаимопонимания, стороны отметили важность углубления сотрудничества в области здравоохранения и медицинской науки, а также обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в фармацевтической отрасли.