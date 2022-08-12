Завтра в Азербайджане будет до 41 градуса тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове без осадков, ожидается северо-восточный ветер, сообщили Trend в пятницу в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 22-26, днем - 33-38, в Баку ночью - 23-25, днем - 35-37 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - ночью 60-65, днем - 35-40 процентов.

Завтра в районах Азербайджана без осадков, ожидается умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-26, днем - 35-39, местами – 41 градус тепла, в горах ночью - 13-18, днем - 21-26 градусов тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева)