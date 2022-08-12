Азербайджанский борец Эльданиз Азизов прошел в полуфинал V Игр исламской солидарности

КОНЬЯ /Trend/ - Азербайджанский борец греко-римского стиля Эльданиз Азизов прошел в полуфинал V Игр исламской солидарности.

Как сообщает в пятницу Trend, со счётом 8:0 он обыграл туркменского спортсмена Умида Дурдиева.

Ранее прошли в следующий этап соревнований Исламиады два азербайджанских борца - Рафиг Гусейнов и Талех Мамедов.

Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.

Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По их итогам спортсменам будут вручены 355 медалей.