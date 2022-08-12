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Азербайджанская спортсменка завоевала серебряную медаль Исламиады в Конье (ФОТО)

Общество Материалы 12 августа 2022 20:04 (UTC +04:00)
Азербайджанская спортсменка завоевала серебряную медаль Исламиады в Конье (ФОТО)

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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КОНЬЯ /Trend/ - Азербайджанская спортсменка Элис Манолова завоевала серебряную медаль в соревнованиях по борьбе на V Играх исламской солидарности.

Как сообщает в пятницу Trend, она уступила казахстанской спортсменке Елене Шальгиной.

Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.

Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По их итогам спортсменам будут вручены 355 медалей.

Азербайджанская спортсменка завоевала серебряную медаль Исламиады в Конье (ФОТО)
Азербайджанская спортсменка завоевала серебряную медаль Исламиады в Конье (ФОТО)
Азербайджанская спортсменка завоевала серебряную медаль Исламиады в Конье (ФОТО)
Азербайджанская спортсменка завоевала серебряную медаль Исламиады в Конье (ФОТО)
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