Азербайджанские борцы вышли в полуфинал соревнований Исламиады

КОНЬЯ /Trend/ - Азербайджанская спортсменка Жаля Алиева прошла в полуфинал соревнований по борьбе V Игр исламской солидарности.

Как сообщает в субботу Trend, Алиева со счетом 9:2 обыграла казахстанскую спортсменку Лауру Алмаганбетову.

Азербайджанский спортсмен Сабах Шариати победил со счётом 5:1 казахстанского спортсмена Антона Савенко.

Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.

Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По их итогам спортсменам будут вручены 355 медалей.