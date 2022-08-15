Азербайджанский пловец вышел в финал соревнований Исламиады

КОНЬЯ /Trend/ - Азербайджанский пловец Рашад Алгулиев прошел в финал соревнований на V Играх Исламской солидарности.

Как сообщает в понедельник Trend, преодолев дистанцию в 400 метров комплексным стилем, он прошел в финал.

Напомним, что 14 августа Марьям Шейхализаде в финале, проплыв дистанцию в 50 метров баттерфляем, завоевала серебряную медаль.

Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.

Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По их итогам спортсменам будут вручены 355 медалей.