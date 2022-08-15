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Минэкологии Азербайджана предупредило граждан в связи с сильной жарой

Общество Материалы 15 августа 2022 15:50 (UTC +04:00)
Минэкологии Азербайджана предупредило граждан в связи с сильной жарой

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В последние в Азербайджане, как и во всем мире, наблюдаются сильная жара, засуха, что повышает риск возникновения пожаров в природных зонах.

Как сказала Trend в понедельник руководитель пресс-службы министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Ирада Ибрагимова, жаркие и засушливые погодные условия, наблюдаемые в настоящее время на территории страны, повышают риск возникновения пожаров в лесах, на пастбищах и т.д., и учитывая это, граждане должны быть более осторожными, находясь на природе.

"Просим всех, в том числе жителей прилегающих к лесным массивам сел, отдыхающих на природе туристов, строго соблюдать правила пожарной безопасности в жаркие летние дни, быть осторожными с огнем, не бросать вокруг непотушенные окурки. Неосторожность и пренебрежение простыми правилами могут привести к необратимым последствиям", - сказала она.

Отметим, что, по данным Национальной службы гидрометеорологии, сильная жара на территории страны продлится до 20 августа.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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