Азербайджан зарекомендовал себя как спортивная держава - член Олимпийского комитета (ФОТО)

КОНЬЯ /Trend/ - Азербайджан зарекомендовал себя как спортивная держава.

Об этом сказал Trend начальник Главного управления молодёжи и спорта города Баку, член Олимпийского комитета Азербайджана Рагиф Аббасов в кулуарах V Игр исламской солидарности в турецком городе Конья.

Он отметил, что Азербайджан сохранит свои позиции в Топ-5 по количеству медалей на Исламиаде и есть все шансы улучшить их, заняв третью строчку в рейтинге.

«Хочется отметить, что проведение V Игр исламской солидарности в Турции очень близко к тому, как они были проведены в Азербайджане в 2017 году. Турция постаралась провести Игры на высоком уровне. На открытии Игр на стадионе города Конья азербайджанскую делегацию встречали очень тепло. После Турции мы вторая по численности делегация. Из 24 видов спорта в 22 мы представлены 282 спортсменами. У нас экспериментальный состав: есть опытные спортсмены, есть молодежь. В некоторых видах спорта мы привезли спортсменов, которые не имеют опыта участия в Играх исламской солидарности. Также особо хочется отметить то, что присутствие Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой на открытии Игр в Конье придало дополнительный стимул спортсменам. Встреча в деревне атлетов со спортсменами послужила как для тренерского состава, так и спортсменов стимулом к новым победам. Мы завоевали свыше 60 медалей и это еще не все, потому что есть некоторые виды спорта, соревнования по которым продолжаются: дзюдо, фехтование, баскетбол 3х3 и некоторые соревнования, которые еще не начались (кикбокс, каратэ). Азербайджан зарекомендовал себя как спортивная держава, и мы, несмотря на то, что привезли экспериментальный состав, смогли сохранить динамику выступлений, и количество медалей тому свидетельство. Уменьшилось число легионеров, увеличилось количество азербайджанцев в тренерском штабе, и это все радует», - сказал он.

Аббасов отметил, что за исключением лидеров в тхэквондо, другие спортсмены в разных видах спорта - в борьбе греко-римской (женской и мужской), фехтовании, дзюдо - оправдали все ожидания.

«Капитаны команд - опытные спортсмены, они как лидеры себя оправдали, повели за собой команду и это тоже радует, но вдвойне радует то, что молодежь в разных видах спорта достойно заменила лидеров», - сказал он.

Начальник Главного управления молодёжи и спорта города Баку подчеркнул, что V Игры исламской солидарности в Конье запомнились и тем, что Азербайджан представлен самым большим количеством волонтеров.

«Вдвойне благодарен спортивной журналистике, которая очень оперативно освещает события. В Баку мы посмотрели в последние дни очень много информации на тематику Игр. И благодаря тем, кто был командирован на них, Азербайджан был в курсе всех спортивных событий, которые происходят в Конье. Еще хочется отметить, что в Конье для спортивных журналистов Азербайджана была организована специальная встреча с турецкими журналистами, были посещены историко-памятные и архитектурные места, проведен обмен опытом и это было освещено в турецких СМИ», - добавил он.