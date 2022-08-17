Военные моряки выполнили задачи по очередному эпизоду конкурса "Кубок моря" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В территориальных водах Азербайджана в Каспийском море на конкурсе "Кубок моря" военные моряки выполнили задачи по эпизоду "Артиллерийская стрельба по морской цели" на этапе соревнований по артиллерийской стрельбе.

Как сообщили Trend в среду в министерстве обороны Азербайджана, по условиям эпизода были проведены артиллерийские стрельбы по маломерным морским целям на расстоянии 3000 метров. Для уничтожения цели экипажам артиллерийских установок было выдано 40 снарядов.

Во время выполнения задачи в качестве морской цели использовался специальный корабельный щит.

(Перевод: Нубар Кулузаде)