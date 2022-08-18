БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 1 456 человек, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 222, вторую - 192, три и более - 885, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 157 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 844 344. Первую дозу вакцины получили 5 370 999, вторую - 4 860 521, три и более - 3 355 179, бустерную дозу после положительного результата теста - 252 238 человек.

(Перевод: Нубар Кулузаде)