В Баку пройдет фестиваль по дисциплине "Гимнастика для всех"

БАКУ /Trend/ - 9 сентября на Приморском бульваре (за Азербайджанским государственным кукольным театром имени Абдуллы Шаига) в Баку состоится фестиваль по дисциплине "Гимнастика для всех", посвященный 20-летию преобразования Федерации гимнастики Азербайджана (AGF), сообщили Trend в четверг в пресс-службе AGF.

В мероприятии примут участие члены сборной команды по данной дисциплине, представители клуба "Ocaq Sport", а также спортсмены из регионов республики. На фестивале под музыкальное сопровождение будут представлены различные выступления.

Вход будет свободным.

Цель организации мероприятия – пропаганда занятий гимнастикой среди населения, здорового образа жизни, эффективного проведения досуга.