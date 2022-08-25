...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Состоялось очередное заседание Попечительского совета Фонда “YAŞAT” (ФОТО)

Общество Материалы 25 августа 2022 16:39 (UTC +04:00)
Состоялось очередное заседание Попечительского совета Фонда “YAŞAT” (ФОТО)

Читайте Trend в

Самир Али
Самир Али
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Состоялось очередное заседание Попечительского совета Фонда "YAŞAT" – фонда поддержки обеспечения раненых в связи с защитой территориальной целостности Азербайджанской Республики и семей шехидов.

Как сообщили Trend в четверг в фонде, председатель Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики Ульви Мехтиев проинформировал о работе, проведенной Фондом до сегодняшнего дня. Также были доведены до внимания планы по дальнейшей деятельности, намеченные вопросы.

Члены Попечительского совета довели до внимания текущие вопросы, а также предложения по дальнейшей деятельности.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Состоялось очередное заседание Попечительского совета Фонда “YAŞAT” (ФОТО)
Состоялось очередное заседание Попечительского совета Фонда “YAŞAT” (ФОТО)
Состоялось очередное заседание Попечительского совета Фонда “YAŞAT” (ФОТО)
Состоялось очередное заседание Попечительского совета Фонда “YAŞAT” (ФОТО)
Состоялось очередное заседание Попечительского совета Фонда “YAŞAT” (ФОТО)
Состоялось очередное заседание Попечительского совета Фонда “YAŞAT” (ФОТО)
Состоялось очередное заседание Попечительского совета Фонда “YAŞAT” (ФОТО)
Состоялось очередное заседание Попечительского совета Фонда “YAŞAT” (ФОТО)
Состоялось очередное заседание Попечительского совета Фонда “YAŞAT” (ФОТО)
Состоялось очередное заседание Попечительского совета Фонда “YAŞAT” (ФОТО)
Состоялось очередное заседание Попечительского совета Фонда “YAŞAT” (ФОТО)
Состоялось очередное заседание Попечительского совета Фонда “YAŞAT” (ФОТО)
Состоялось очередное заседание Попечительского совета Фонда “YAŞAT” (ФОТО)
Состоялось очередное заседание Попечительского совета Фонда “YAŞAT” (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости