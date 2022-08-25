Состоялось очередное заседание Попечительского совета Фонда “YAŞAT” (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Состоялось очередное заседание Попечительского совета Фонда "YAŞAT" – фонда поддержки обеспечения раненых в связи с защитой территориальной целостности Азербайджанской Республики и семей шехидов.

Как сообщили Trend в четверг в фонде, председатель Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики Ульви Мехтиев проинформировал о работе, проведенной Фондом до сегодняшнего дня. Также были доведены до внимания планы по дальнейшей деятельности, намеченные вопросы.

Члены Попечительского совета довели до внимания текущие вопросы, а также предложения по дальнейшей деятельности.

(Перевод: Нубар Кулузаде)