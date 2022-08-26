Обнародованы результаты мониторинга пожаров в Азербайджане посредством спутника Azersky

БАКУ /Trend/ - ОАО "Азеркосмос" при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана посредством спутника "Azersky" осуществляло ежедневный мониторинг пожаров, произошедших в августе 2022 года на территории страны, в частности в северных и северо-западных регионах.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал председатель правления Космического агентства Самеддин Асадов.

По его словам, на основе анализа спутниковых изображений были определены территории распространения пожаров, проведена классификация этих территорий по лесным, кустарниковым, пастбищным и посевным площадям, рассчитана их общая площадь. Результаты исследований показывают, что в августе этого года пожары произошли на общей площади 5311 гектаров, включая 3711 гектаров в Шабране, 800 - в Сиязане, 555 - в Губе, 164 - в Шамахы, 71 - в Хачмазе, 6 - в Шеки и 4 гектара в Габале. 30%, то есть около 1670 гектаров приходятся на лесную площадь.

Отметим, что ресурсы спутника используются в стране в различных областях, таких как сельское хозяйство, охрана окружающей среды, чрезвычайные ситуации, добывающая промышленность, мелиорация, водное хозяйство, транспортная и дорожная инфраструктура, туризм, картография, градостроительство, управление государственным имуществом и кадастровые работы.

(Перевод: Нубар Кулузаде)