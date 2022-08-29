В Университете АDА состоялся «Международный форум по исследованию лидерства» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 29 августа в Баку в Университете АDА состоялся «Международный форум по исследованию лидерства».

Как сообщает Trend, в форуме приняли участие более 70 экспертов и педагогов, представляющих Азербайджан, Грузию, Финляндию, Австралию, ЮАР, Норвегию и Германию.

Как отметила в своем выступлении проректор по учебной работе университета Вафа Каздал, в стратегии развития Азербайджана на 2022-2026 годы особое значение придается сфере образования, и в частности дошкольного.

По ее словам, в ближайшие годы планируется расширить охват детей дошкольным образованием на 50 процентов.

"Также будет уделяться особое внимание развитию дошкольного образования в регионах страны", - сказала Вафа Каздал.