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6 участников Отечественной войны Азербайджана зарегистрированы как пропавшие без вести - госкомиссия

Общество Материалы 30 августа 2022 10:52 (UTC +04:00)
6 участников Отечественной войны Азербайджана зарегистрированы как пропавшие без вести - госкомиссия

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - 6 военнослужащих, принимавших участие в Отечественной войне Азербайджана, зарегистрированы госкомиссией как пропавшие без вести.

Как сообщает Trend, об этом сегодня на конференции на тему "Установление личности пропавших без вести лиц – гуманитарный подход", посвященной Международному дню пропавших без вести и организованной Государственной комиссией по делам пленных и пропавших без вести, сказал секретарь, руководитель рабочей группы госкомиссии Исмаил Ахундов.

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