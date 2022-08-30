6 участников Отечественной войны Азербайджана зарегистрированы как пропавшие без вести - госкомиссия

БАКУ /Trend/ - 6 военнослужащих, принимавших участие в Отечественной войне Азербайджана, зарегистрированы госкомиссией как пропавшие без вести.

Как сообщает Trend, об этом сегодня на конференции на тему "Установление личности пропавших без вести лиц – гуманитарный подход", посвященной Международному дню пропавших без вести и организованной Государственной комиссией по делам пленных и пропавших без вести, сказал секретарь, руководитель рабочей группы госкомиссии Исмаил Ахундов.

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