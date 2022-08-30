В Турции проходит церемония открытия фестиваля Teknofest (ФОТО)

САМСУН /Trend/ - В Турции проходит официальная церемония открытия фестиваля авиации, космоса и технологий Teknofest.

Как сообщает с места события корреспондент Trend, на церемонии открытия выступили технический директор турецкой компании "Baykar Makina" Сельджук Байрактар, губернатор Самсуна Зюлькиф Даглы, глава муниципалитета Самсуна Мустафа Демир.

Отметим, что с 30 августа по 4 сентября на фестивале, который проходит на территории аэропорта "Самсун Чаршамба", будут организованы различные выставки и авиашоу.

Первый день фестиваля посвящен отмечаемому сегодня "Дню Победы" Турции.

В фестивале участвуют команды, представляющие более 80 стран, в том числе Азербайджан.

(Перевод: Нубар Кулузаде)