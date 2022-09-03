В Азербайджане начато расследование в отношении частного логопедического центра, где дети подвергались истязаниям

БАКУ /Trend/ - В социальных сетях распространились видеокадры истязания детей в частном логопедическом центре "Мехнур" в Низаминском районе Баку, недалеко от станции метро "Нефтчиляр".

Как сообщили Trend в субботу в пресс-службе МВД Азербайджана, данный вопрос уже взят под контроль.

"В настоящее время проводится расследование. В зависимости от результатов расследования будет дана правовая оценка", - сказали в МВД.

В министерстве здравоохранения сообщили Trend, что шесть рабочих групп комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав проводят расследование в связи с произошедшим. В состав комиссии входят представители минздрава, МВД, Генпрокуратуры , Госкомитета по проблемам женщин и детей, НПО и других соответствующих структур Азербайджана.

По итогам расследования комиссия распространит информацию о его результатах.

(Перевод: Нубар Кулузаде)