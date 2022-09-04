Восемь человек погибли в результате тяжелого ДТП в Лерике

БАКУ /Trend/ - На 45-м километре автодороги Лянкяран-Лерик, в селе Гюнешли Лерикского района произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, сообщил Trend старший инспектор Лянкяранской региональной группы пресс-службы Министерства внутренних дел, старший лейтенант полиции Магамед Рзаев.

По первоначальной версии, микроавтобус с жителями Лянкярана в результате потери управления врезался в бетонные ограждения на обочине. В результате происшествия восемь человек погибли, а пострадавшие были доставлены в Лянкяранскую районную центральную больницу для оказания медицинской помощи.

В связи с фактом ведется расследование.