...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Восемь человек погибли в результате тяжелого ДТП в Лерике

Общество Материалы 4 сентября 2022 17:41 (UTC +04:00)
Восемь человек погибли в результате тяжелого ДТП в Лерике

Читайте Trend в

Самир Али
Самир Али
Все материалы

БАКУ /Trend/ - На 45-м километре автодороги Лянкяран-Лерик, в селе Гюнешли Лерикского района произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, сообщил Trend старший инспектор Лянкяранской региональной группы пресс-службы Министерства внутренних дел, старший лейтенант полиции Магамед Рзаев.

По первоначальной версии, микроавтобус с жителями Лянкярана в результате потери управления врезался в бетонные ограждения на обочине. В результате происшествия восемь человек погибли, а пострадавшие были доставлены в Лянкяранскую районную центральную больницу для оказания медицинской помощи.

В связи с фактом ведется расследование.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости