Госагентство распространило информацию о ветеране, поджегшем себя в Уджаре

БАКУ /Trend/ - Инвалидность ветерана Карабахской войны, совершившего самосожжение в Уджаре, не была приостановлена.

В ответ на запрос Trend в понедельник в Государственном агентстве медико-социальной экспертизы и реабилитации сказали, что заявления о прекращении инвалидности Гасанова Назира Мамедхасан оглу, являвшегося ветераном первой Карабахской войны, не имеют под собой никаких оснований.

«С мая 2021 года ему были назначены общая инвалидность сроком на 5 лет, а также ежемесячное пособие по инвалидности и ежемесячная пенсия как ветерану войны. В связи с тем, что заболевание, явившееся основанием для назначения инвалидности (расстройство личности и поведения, возникшее в результате заболевания головного мозга), выявленное в ходе осмотра Гасанова, не имеет отношения к периоду прохождения военной службы, ему в соответствии с законодательством была назначена общая инвалидность. За прошедший период также не было ни недовольства, ни обращения по этому поводу. Еще раз выражаем соболезнования семье Назира Гасанова», - говорится в сообщении.

Отметим, что на днях в больнице скончался житель села Алпут Уджарского района, инвалид II группы Назир Гасанов, 1965 года рождения. В социальных сетях распространились утверждения о том, что он покончил жизнь самоубийством из-за приостановления его инвалидности.

(Перевод: Фидан Мустафаева)