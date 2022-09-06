Впереди у нас с Азербайджаном большая работа - директор ROKETSAN

БАКУ /Trend/ - Впереди у нас с Азербайджаном большая работа.

Об этом Trend сказал во вторник Мустафа Одабаш, PR-директор турецкой компании ROKETSAN, участвующей в четвертой Азербайджанской международной оборонной выставке «ADEX-2022» и 13-й Международной выставке «Securex Caspian».

Он отметил, что ROKETSAN постоянно участвует в данных выставках, проводимых в Азербайджане.

«На выставке мы демонстрируем много видов вооружения. Наше сотрудничество с братской страной успешно продолжается. Впереди у нас большая работа», - сказал Одабаш.

Отметим, что на выставке представлены 208 компаний, в том числе ведущие компании оборонного сектора Болгарии, Китая, Франции, Италии, Нидерландов и других стран. Впервые в выставке приняли участие компании из Иордании. В этом году восемь стран участвуют в выставке с национальными стендами.

(Перевод: Фидан Мустафаева)