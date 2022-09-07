Завтра в Баку будет до 25 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове в первой половине дня местами возможны дожди, прогнозируется северо-западный ветер, сообщили в среду Trend в Бюро гидрометеорологических прогнозов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 17-19, днем - 22-26, в Баку ночью - 16-19, днем - 23-25 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 764 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха - 60-70 процентов.

Завтра в районах Азербайджана ожидаются грозовые дожди, возможен град. Ветер умеренный восточный.

Температура воздуха ночью составит 14-18, днем - 20-24, в горах ночью – 3-7, днем - 8-13 градусов тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева)