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В школах Азербайджана более 3 тысяч вакантных мест для учителей

Общество Материалы 8 сентября 2022 15:19 (UTC +04:00)
В школах Азербайджана более 3 тысяч вакантных мест для учителей

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В школах Азербайджана более 3 тысяч вакантных мест для учителей.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал на тренинге-семинаре директор Центра человеческих ресурсов Института образования Нурлан Исмаилбейли.

По его словам, незанятые вакансии имеются в школах отдаленных районов и с меньшим количеством учебных часов.

Исмаилбейли добавил, что в этом году количество принятых на работу учителей как по срочным, так и бессрочным контрактам составляет около 6 тысяч человек.

"В течение года будет осуществляться прием на работу по срочному контракту на вакантные места", - сказал он.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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