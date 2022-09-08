БАКУ /Trend/ - В школах Азербайджана более 3 тысяч вакантных мест для учителей.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал на тренинге-семинаре директор Центра человеческих ресурсов Института образования Нурлан Исмаилбейли.

По его словам, незанятые вакансии имеются в школах отдаленных районов и с меньшим количеством учебных часов.

Исмаилбейли добавил, что в этом году количество принятых на работу учителей как по срочным, так и бессрочным контрактам составляет около 6 тысяч человек.

"В течение года будет осуществляться прием на работу по срочному контракту на вакантные места", - сказал он.

(Перевод: Нубар Кулузаде)