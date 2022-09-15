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Отложено проведение Фестиваля винограда и вина в Шамахы (Дополнено)

Общество Материалы 15 сентября 2022 20:15 (UTC +04:00)

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Дополнено (первая версия опубликована в 20:05)

БАКУ /Trend/ - В связи с гибелью азербайджанских военнослужащих, ставшими шехидами во время пресечения широкомасштабной провокации вооруженных сил Армении, отложено проведение запланированного на 1-2 октября Фестиваля винограда и вина в Шамахы.

Об этом сообщили Trend в четверг в оргкомитете фестиваля.

Согласно информации, в программе мероприятия были предусмотрены различные концерты и развлекательные программы.

Было отмечено, что в знак уважения к памяти шехидов подготовка к фестивалю была приостановлена и принято решение о непроведении мероприятия в этом году.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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