В Азербайджане списаны кредитные долги военнослужащих, погибших в последних боях

БАКУ /Trend/ - В сентябре полностью списаны все кредитные обязательства азербайджанских военнослужащих, ставших шехидами при предотвращении провокации вооруженных сил Армении, и начисленные на них проценты.

Как передает Trend в понедельник со ссылкой на Ассоциацию банков Азербайджана (АБА), данный вопрос был обсужден на расширенном заседании президиума организации и единогласно утвержден.

"Члены АБА еще раз заявили, что банковское сообщество Азербайджана, руководствуясь поручениями Президента и рекомендациями Центрального банка Азербайджана, будет продолжать, как и всегда, проявлять чуткость по отношению к семьям шехидов и ветеранам, а также военнослужащим, участвовавшим в освобождении нашей Родины от врага, и готовы всеми своими ресурсами участвовать в построении современной банковско-финансовой инфраструктуры на освобожденных от оккупации землях", - говорится в сообщении ассоциации.

Отметим, что АБА была основана коммерческими банками в 1990 году. В настоящее время членами АБА являются 26 банков и 5 небанковских организаций.