Онкозаболевания не охвачены ОМС - Ахлиман Амирасланов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане онкологические заболевания не охвачены обязательным медицинским страхованием (ОМС).

Как сообщает во вторник Trend, об этом на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по здравоохранению сказал председатель комитета Ахлиман Амирасланов.

"Я неоднократно говорил об этом с председателем Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию. Этот вопрос сегодня вызывает большую обеспокоенность. Лечение онкологических заболеваний очень дорогое и ОМС не может его покрыть", - сказал Амирасланов.

Он также отметил очень высокую стоимость новых препаратов, применяемых сегодня для лечения онкологических больных.

При этом председатель комитета подчеркнул охват обязательным медицинским страхованием ряда других заболеваний, в том числе части медуслуг по трансплантации органов и тканей.

"Это положительный момент. В следующий раз с Госагентством по обязательному медицинскому страхованию будут обсуждены вопросы в этой области, которые больше всего беспокоят людей», - сказал Амирасланов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)