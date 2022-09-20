Сердце, бившееся в унисон с родным Азербайджаном, воссоединилось с вечностью

БАКУ /Trend/ - Скончался близкий друг Азербайджана, израильский журналист, эксперт в области международных отношений Арье Гут.

Арье Гут родился в Баку, где также получил среднее и высшее образование. Впоследствии он переехал в Израиль, но его сердце всегда билось в унисон с родным Азербайджаном. Арье Гут активно занимался общественно-политической деятельностью, его заслуги в области диаспорской деятельности, усилия по доведению до мира карабахских реалий, справедливого голоса Азербайджана неоспоримы и достойны восхищения.

Арье Гут также занимался журналистской деятельностью и несколько лет работал в израильском представительстве АМИ Trend. Его статьи публиковались в авторитетных мировых и азербайджанских медиа. В последнее время он выступал в качестве постоянного политического обозревателя на государственном радио Израиля "Радио Свобода" (на русском языке), "Решет Бет" (на иврите) и израильских телеканалах.

Также Арье Гут работал в военно-промышленном комплексе Израиля, и в этой структуре считался одним из авторитетных специалистов по странам постсоветского пространства. Он - автор более 700 аналитических статей, посвященных турецко-израильским отношениям, стратегическому партнерству Израиля и Азербайджана, геополитической ситуации на Южном Кавказе, армяно-азербайджанскому конфликту. С 2016 года Арье Гут работал руководителем представительства Бакинского Международного центра мультикультурализма в Израиле. В то же время он был исполнительным директором организации "Азербайджанский дом в Израиле".

Арье Гут был нашим соотечественником, который в своих статьях, книгах разоблачал оккупационную политику Армении против Азербайджана, преступления геноцида, совершенные армянами против нашего народа, акты вандализма, зверства армян. В частности, он проделал большую работу, разоблачая ужасные преступления, совершенные армянами в Ходжалы. Его роман «Боль» был издан на русском, английском и итальянском языках и получил распространение в различных странах мира.

Распоряжением Президента Ильхама Алиева от 22 июля 2020 года Арье Гут был награжден орденом "Достлуг".

Весть о кончине Арье Гута после тяжелой продолжительной болезни была с глубокой скорбью встречена азербайджанской общественностью.