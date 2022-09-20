Катарский телеканал "Аль-Джазира" показал репортаж об освобожденных территориях Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Катарский телеканал "Аль-Джазира" показал репортаж об освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, репортер Чарльз Стратфорд рассказал, что во время войны в 2020 году азербайджанская армия освободила от 30-летней армянской оккупации свои земли.

Кроме того, он рассказал о минной проблеме на освобожденных от оккупации территориях.

В репортаже также отмечается, что Азербайджан потратил миллиарды долларов на строительство инфраструктуры на этих территориях, в том числе построил новые дороги и тоннели.

"Новая дорога под названием "Дорога Победы" ведет нас в Карабах, в город Шуша. Этот город также был освобожден от оккупации во время войны два года назад. Очень важная для Азербайджана культурная столица - Шуша сейчас тоже восстанавливается. Продолжается восстановление домов, где когда-то жили представители науки и искусства, а также мечетей. Однако жители еще не вернулись в город, здесь сейчас находятся пока только военные и строители”, - рассказал репортер.

(Перевод: Нубар Кулузаде)