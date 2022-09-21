БАКУ /Trend/ - Продлен срок выплаты надбавки к зарплате медработников, борющихся с COVID-19 в Баку.

Как сообщает Trend в среду со ссылкой на Кабинет министров Азербайджана, решение об этом подписал премьер-министр Али Асадов.

Внесены изменения в постановление об установлении срочной надбавки к заработной плате медицинских работников, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь заразившимся коронавирусом нового типа (COVID-19) пациентам, в специальных амбулаторных медицинских пунктах, созданных при Главном управлении здравоохранения города Баку.

Согласно принятому решению, срок выплаты надбавки к зарплате медицинских работников продлен до 1 ноября.

(Перевод: Нубар Кулузаде)