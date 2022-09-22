Пандемия COVID-19 близится к концу – Теймур Мусаев (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Могу заявить, что пандемия COVID-19 близится к концу.
Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал журналистам министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев.
«Руководство ВОЗ уже выразило надежду в связи с приближающимся завершением пандемии. Смертность от коронавируса в Азербайджане находится на минимальном уровне. Хотя есть еще заражения», - сказал он.
Министр также отметил, что в Азербайджане имеется достаточный запас вакцин.
«Я призываю тех, кто до сих пор не вакцинировался, пройти вакцинацию», - добавил Мусаев.
(Перевод: Фидан Мустафаева)