Пандемия COVID-19 близится к концу – Теймур Мусаев (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Могу заявить, что пандемия COVID-19 близится к концу.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал журналистам министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев.

«Руководство ВОЗ уже выразило надежду в связи с приближающимся завершением пандемии. Смертность от коронавируса в Азербайджане находится на минимальном уровне. Хотя есть еще заражения», - сказал он.

Министр также отметил, что в Азербайджане имеется достаточный запас вакцин.

«Я призываю тех, кто до сих пор не вакцинировался, пройти вакцинацию», - добавил Мусаев.

(Перевод: Фидан Мустафаева)