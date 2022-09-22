Завтра в Баку будет до 29 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность без осадков, умеренный северо-восточный ветер сменится вечером северо-западным, сообщили в четверг Trend в Бюро гидрометеорологических прогнозов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 19-21, днем - 26-30, в Баку ночью - 19-21, днем - 27-29 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 762 до 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит днем 70-80, вечером - 40-50 процентов.

Завтра в районах Азербайджана местами возможны дожди, ночью и утром прогнозируется туман. Ветер порывистый западный.

Температура воздуха ночью составит 17-21, днем - 30-35, в горах ночью – 3-8, днем - 10-15 градусов тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева)