Завтра в Баку будет до 25 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность без осадков, порывистый северо-западный ветер, сообщили в пятницу Trend в Бюро гидрометеорологических прогнозов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 19-21, днем - 23-25, в Баку ночью - 19-21, днем - 23-25 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 759 до 769 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70 процентов.

Завтра в районах Азербайджана днем местами возможны грозовые дожди, ливни, град, ночью и утром прогнозируется туман. Ветер порывистый западный.

Температура воздуха ночью составит 16-20, днем - 27-32, в горах ночью – 3-8, днем - 10-15 градусов тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева)