...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В Азербайджане высокотехнологичными протезами обеспечены более 350 инвалидов войны

Общество Материалы 23 сентября 2022 13:24 (UTC +04:00)
В Азербайджане высокотехнологичными протезами обеспечены более 350 инвалидов войны

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние два года обеспечены высокотехнологичными протезами четвертого поколения более 350 инвалидов войны.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев в интервью местным СМИ.

По его словам, 200 из них являются участниками Отечественной войны Азербайджана.

Министр отметил, что за последние три года были полностью отремонтированы и оснащены современным оборудованием 11 реабилитационных центров и центров социального обслуживания, охватывающих все регионы страны.

Бабаев добавил, что в этих центрах в соответствии с современными стандартами оказываются реабилитационные услуги до 3 тысячам инвалидов войны.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

В Азербайджане высокотехнологичными протезами обеспечены более 350 инвалидов войны
В Азербайджане высокотехнологичными протезами обеспечены более 350 инвалидов войны
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости