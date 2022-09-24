Минэкологии опровергло новость о задержании директора Гирканского национального парка

БАКУ /Trend/ - Информация о задержании директора Гирканского национального парка не соответствует действительности.

Об этом сказала Trend в субботу руководитель пресс-службы министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Ирада Ибрагимова.

"В Гирканском национальном парке сотрудниками МВД начато расследование по факту вырубки деревьев. Подозреваемых в инциденте допрашивают. Информация о задержании директора Гирканского национального парка не соответствует действительности", - сказала она.

Отметим, что в социальных сетях распространилась информация о задержании и аресте директора Гирканского национального парка.