На освобожденных от оккупации землях Азербайджана строятся новые школы

БАКУ /Trend/ - На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана строятся новые школы.

Как сообщает во вторник Trend, об этом журналистам сказал заместитель министра науки и образования Фирудин Гурбанов.

Он отметил, что продолжается строительство школ в Шуше, Агдаме и Джебраиле.

«За 30 лет оккупации в Карабахе были уничтожены наши исторические памятники, образцы нашего национального культурного наследия, образовательные учреждения, около 600 исторических памятников, около 1000 учебных заведений. Сегодня мы с гордостью можем сказать, что на освобожденных территориях идет созидательная работа, по поручению главы государства реализуются крупные проекты», - сказал Гурбанов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)