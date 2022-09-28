Завтра в Баку будет до 27 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность без осадков, ночью и утром местами туман, умеренный северо-западный ветер, сообщили в среду Trend в Бюро гидрометеорологических прогнозов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 18-20, днем - 25-28, в Баку ночью - 18-20, днем - 25-27 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 755 до 759 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-80 процентов.

Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков, ночью и утром прогнозируется туман, западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 14-18, днем – 28-32, в горах ночью – 5-10, днем - 14-19 градусов тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева)