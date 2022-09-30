БАКУ /Trend/ - В Азербайджане разрабатываются новые программы в сфере высшего образования.

Об этом, как сообщает в пятницу Trend, сказал министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев в ходе образовательной выставки BYF EduExpo 2022.

По его словам, новые программы коснутся направления докторантуры.

«Также мы работаем над привлечением в страну иностранных студентов. Сегодня у нас получают образование семь тысяч иностранных граждан. В Турции сегодня получают образование 28 тысяч азербайджанских студентов», - сказал министр.