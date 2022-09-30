Колебания уровня воды в Каспии негативно влияют на ряд отраслей экономики - замминистра

БАКУ /Trend/ - В настоящее время Каспийский регион сталкивается с рядом трудностей, связанных с негативным воздействием нерешенных экологических проблем.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом журналистам сказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Рауф Гаджиев.

По его словам, наряду с антропогенным воздействием, таким как истощение биоресурсов, загрязнение морской среды, к деградации морских экосистем приводят проблемы естественного происхождения - снижение уровня воды в море в результате изменений климата.

"Колебания уровня воды в Каспийском море негативно сказываются на состоянии прибрежных зон и ряда отраслей экономики, связанных с морем", - добавил Гаджиев.

Замминистра отметил, что в Азербайджане принимаются меры для снижения негативного воздействия на окружающую среду Каспийского моря.

(Перевод: Нубар Кулузаде)