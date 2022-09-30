БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 874 человека, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 364, вторую - 130, три и более - 319, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 61 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 890 389. Первую дозу вакцины получили 5 381 939, вторую - 4 867 516, три и более - 3 379 197, бустерную дозу после положительного результата теста - 261 737 человек.

(Перевод: Фидан Мустафаева)