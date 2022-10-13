Лига Европы УЕФА: ФК "Карабах" сыграл вничью с греческим "Олимпиакосом"

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" провел очередной матч в рамках группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает в четверг Trend, возглавляемая Гурбаном Гурбановым команда в четвертом туре группы G принимала в Баку греческий клуб «Олимпиакос».

В матче, который проходил на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова, счет открыт не был.

"Карабах" занимает второе место в группе G с 7 очками, греческий клуб находится на последнем месте с 1 очком.

В другой встрече группы немецкий клуб «Фрайбург» в гостях встречался с клубом «Нант» из Франции. Немецкий клуб разгромил соперника со счетом 4:0.

Группу G возглавляет клуб «Фрайбург» с 12 очками. «Нант» на третьем месте с 3 очками.